Na antevisão do jogo com o Estrela da Amadora, o treinador do FC Porto, Francesco Farioli, disse acreditar que a FIFA vai intervir para colocar um limite de minutos em que um futebolista pode ser utilizado em cada temporada:

Calendário sobrecarregado do futebol mundial

«Gerimos muito bem o nosso plantel. A prova é que, nos últimos dois jogos, mesmo reduzidos a 10, os jogadores deram uma grande resposta. Não podemos esquecer que esta equipa vem de um Mundial de Clubes. As férias e a preparação da época foram mais curtas, por isso temos de elogiar o trabalho de todos os departamentos e dos jogadores. Quando, em 49 jogos, superas o adversário em todos eles por uma média de quase cinco quilómetros, isso diz muito sobre do que esta equipa é capaz. É uma das razões que me faz acreditar que estamos no caminho certo para representar o espírito do Dragão.»

«As decisões que tomei ao longo da época demonstram que me preocupo muito com a saúde dos jogadores. Com calendários como os atuais, não se trata apenas da fadiga causada pelos jogos, há também a parte da pressão física e mental, a quantidade de viagens, os períodos curtos para recuperar entre jogos… Acredito que, num horizonte não muito longínquo, a FIFA vai limitar os minutos dos jogadores por época. Alguns jogadores terminam as temporadas com mais de cinco mil minutos, sem termos em conta os compromissos internacionais. Isso é insustentável a longo prazo. O Rodri (Manchester City) é um dos melhores exemplos disso. Jogou muitos jogos e está a regressar de uma lesão grave.»