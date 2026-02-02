Na reação à inesperada derrota do FC Porto em Rio Maior, diante do Casa Pia, por 2-1, o treinador dos dragões Francesco Farioli desdramatizou o desaire e quer já «virar a página».

«Penso que, numa longa temporada, pode acontecer um jogo em que tudo corre mal. Hoje foi o que ocorreu. Começámos bem, a abordagem foi positiva, mas na primeira vez em que o Casa Pia passa o meio-campo, fazem o 1-0. Depois foi autogolo nosso. Hoje não foi o suficiente para levar pontos.»

Condições do relvado

«Tentámos jogar o nosso jogo, como sempre. Faltou-nos um pouco de agressividade ofensiva, mas na realidade a sensação é de que tentámos, mas não foi suficiente. O Casa Pia defende bem. Sem desculpas, este é um jogo em que tudo corre mal. Vamos virar a página, o apoio dos adeptos ajudou-nos nisso. Vamos preparar a semana seguinte.»

Rodrigo Mora ficou no banco

«Houve decisões que tivemos de fazer e que não estavam no plano. Estava no plano pôr o Rodrigo a jogar. Ao intervalo fizemos uma alteração por lesão [Martim Fernandes].»

Impacto da derrota antes do Clássico

«Não há impacto. Seguimos sempre o mesmo caminho, estamos em fevereiro e há muitos jogos. Claro que o próximo é importante. Mas um resultado não define o campeonato. Há muitos jogos por jogar»