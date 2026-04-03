O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, abordou o rendimento dos avançados, falando em específico de Deniz Gül e de Terem Moffi, numa altura em que não tem Samu e Luuk de Jong devido a lesões, não esquecendo, por exemplo, a importância que Pavlidis e Suárez têm no Benfica e Sporting, respetivamente. Abordou ainda os jovens que têm trabalhado com a equipa principal nos últimos tempos, na conferência de imprensa antes do jogo da 28.ª jornada da Liga, ante o Famalicão (sábado, 20h30):

Se nesta altura o ponto fraco do FC Porto é o avançado, se o que falta a Deniz Gül são golos e se, fisicamente, Moffi já dará garantias para ser titular na Liga:

«Claro que não podemos negar o facto de não ter o Samu há mais de um mês e o Luuk de Jong quase toda a época e é algo que não devemos esquecer, porque se virmos os nossos adversários, as contribuições do Pavlidis e do Suárez e imaginar ambos sem os principais avançados, vê-se que falta algo. Claro que sentimos falta de um jogador como o Samu e agora estamos num momento em que precisamos de certa contribuição dos golos em diferentes posições. Mencionou o facto de termos poucos golos do número 9, mas temos bons números dos extremos, dos médios ofensivos e a equipa, coletivamente, deu um passo em frente para mantermo-nos competitivos. Quanto ao Terem, temos de ver de onde vem e a dificuldade que teve para ter uma certa condição desde início. Agora está bem, está a trabalhar para estar em condições. O Gül é um jogador que teve impacto desde início, não podemos esquecer alguns jogos e o primeiro que me vem à cabeça é no Moreirense, que dá a vitóri. É uma questão de tempo até ele desbloquear-se a ele mesmo e tornar-se o jogador que tenho na minha cabeça. Se desmontarmos por características, tem tudo. Os golos vão chegar, esperemos que o mais cedo possível.»

Jogadores da equipa B e dos sub-19 e se é possível ainda terem minutos esta época, nomeadamente Tiago Silva, que renovou:

«Somos um clube com atenção ao desenvolvimento dos jovens e esse é um dos pontos principais da nova administração. O trabalho do mister João com a equipa B e o do Sérgio nos sub-19 é positivo e os jogadores estão a recolher frutos do trabalho com os seus treinadores e estão a ter o benefício do caminho que decidimos construir juntos. Desde janeiro que estamos a dar atenção e a dar-lhes um caminho para estarem mais próximos da equipa principal. O André Castro está muito envolvido, mais o Felipe, o Lucho e o Lino. Com o Pedro também estão a desenvolver bem a nível físico e penso que o exemplo foi esta pausa de março, tivemos como que um pequeno estágio em que todos fizeram um bom trabalho. Mencionou o Tiago, mas também há o Bernardo, o Mide, o André Miranda que infelizmente se lesionou, o João Teixeira… todos vão ter um papel connosco.»