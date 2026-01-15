Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa após a vitória no Estádio do Dragão, sobre o Benfica (1-0), nos quartos de final da Taça de Portugal:

Sobre os jogadores polacos do FC Porto

«Bednarek e Kiwior são dois excelentes futebolistas, que estavam supermotivados para vir para o FC Porto. Quando liguei pela primeira vez para o Bednarek a chamada durou 15 minutos e logo de seguida liguei para o seu agente a dizer que ele queria vir. O Kiwior também estava muito entusiasmado para vir e recusou vários outros clubes, inclusivamente da Premier League para vir para cá. São dois exemplos de compromisso. Ambos serão os irmãos mais velhos do Oskar Pietuszewski. É um jovem talento que tem de desenvolver-se, tem de trabalhar. O nível competitivo é muito alto. Estes primeiros dias foram positivos. Estamos aqui para o integrar da melhor forma e deixá-lo pronto para ir a jogo.»

Surpreendido com a boa exibição de Kiwior a lateral esquerdo?

«Não estou, porque o Kiwior é muito bom jogador. Quando voltámos do Santa Clara, com a lesão do Francisco Moura, perguntei-lhe se estava aberto a jogar a lateral. Ele respondeu-me logo que sim. “Estou pronto para o que for preciso.” Esse é o espírito. Tem uma qualidade incrível com bola, muita confiança, elegância, capacidade física. Fez uma exibição notável. Domingo [contra o Vitória, em Guimarães] vamos ver se ele joga a lateral ou se volta à sua posição favorita como central. Mas é um jogador de topo.»

É o melhor momento da carreira de Rosario

«Não sei se está no melhor momento da sua carreira, mas é um jogador de equipa, que muitas vezes é subvalorizado. É um jogador que todos os treinadores gostariam de ter. Estou muito feliz porque esta noite ajudou-nos em duas posições diferentes. A manter intensidade e consistência nos últimos minutos.»