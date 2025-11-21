Na antevisão ao jogo com o Sintrense, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, Francesco Farioli, treinador do FC Porto, analisou a equipa do Campeonato de Portugal:

O que espera do Sintrense?

«Vamos defrontar um oponente e iniciar um novo capítulo. É uma temporada diferente e temos de respeitá-los, porque merecem. Já eliminaram o Vizela e o Rio Ave, nos dois jogos estavam a perder e conseguiram dar a volta. Têm uma rotação interessante com a bola e temos de estar prontos para competir.»

Voltar a jogar no Dragão

«Claro que o facto de jogarmos em casa, depois de um período onde jogámos muito fora, vai ser importante. É também um bom momento para os nossos adeptos estarem connosco e continuarem a apoiar.»

Elogios do treinador do Sintrense

«Não há muito a dizer. Não vi, mas agradeço as palavras. Não há muitos segredos. A minha carreira começou na liga mais inferior possível do futebol. Foi uma jornada que me levou até aqui e que me deu muitas experiências. O único segredo, que nem é um segredo, é trabalhar arduamente e ter a sorte de conhecer pessoas que, a certo ponto, vão confiar em ti e dar-te as oportunidades que mereces».