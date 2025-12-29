Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo por 2-0 frente ao AVS para a 16.ª jornada da Liga:

Entrada forte na segunda parte foi determinante

«Começar a segunda parte a marcar foi um ponto-chave. Na primeira parte, o ritmo nem sempre foi ao nível que queríamos, contra uma equipa que o tentou baixar, mas podíamos ter feito melhor. Na segunda parte, tivemos uma abordagem melhor, com outro ritmo, dinâmicas e a procurar mais soluções na frente para entrar na área adversário. Os golos colocaram o jogo na direção certa.»

Dificuldades em desmontar organização do AVS na primeira parte

«Na primeira parte, não foi fácil encontrar o jogo interior, porque o adversário estava a jogar muito junto e fechava quase todas as linhas de passe. Tínhamos de estar muito precisos no passe e no controlo da bola, mas fomos algo trapalhões na decisão. Na segunda parte melhorámos e isso ajudou a abrir o jogo, mesmo que na primeira parte tenhamos tido algumas boas ocasiões.»