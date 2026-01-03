Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Santa Clara, deste domingo [18h00], a contar para a 17.ª jornada da Liga. O técnico portista concordou com Mourinho, que afirmou que o FC Porto está a fazer é «extraordinário».

Concorda com as palavras de Mourinho

«Palavras de Mourinho? Eu totalmente concordo, o que estamos a fazer é extraordinário em termos de pontos, exibições e consistência. Mas, também, isso tem que nos manter com os pés ainda mais no chão e elevar o nosso nível de humildade. Além disso, eu acho extraordinário é o facto que, nesses seis meses, fechámos um ‘gap’ de 29 pontos com o Sporting se juntarmos as últimas duas temporadas, é claro que a herança de futebol que eles tiveram foi importante. Então, nós estamos na corrida, nós todos queremos competir para o máximo. A prioridade é ficar ligado com a nossa realidade. A nossa realidade é feita por trabalho, paixão e desejo de melhorar todos os dias. Vamos manter a mantra de jogo por jogo.»