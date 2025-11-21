Francesco Farioli, treinador do FC Porto, lançou a partida contra o Sintrense, da Taça de Portugal, e abordou o papel de Deniz Gül antes de responder às críticas que tem recebido nos últimos tempos:

Deniz Gül marcou pela Turquia, pode ganhar o lugar no onze do FC Porto?

«Acho que é um jogador que tem uma capacidade incrível, fisicamente forte, muito rápido, um rapaz inteligente e bom finalizador. Ganhou um status diferente na equipa, podemos confiar nele e é bom tê-lo de volta. Tal como é bom ter voltado De Jong. São só bons problemas para o treinador, ter três avançados deste nível. Agora cabe-nos a nós encontrar possibilidades para maximizar o potencial de todos. Temos a possibilidade de jogar com o Deniz a extremo, mesmo não sendo a posição habitual, mas tem as capacidades para jogar lá, se for preciso. O nosso trabalho vai ser um bom desafio para encontrar soluções e maximizar as qualidades dos nossos avançados.»

As críticas do exterior chegam aos jogadores ou consegue fechar as portas do Olival?

«Estamos felizes porque aqui (no Olival) estamos longe de certos lugares. É um ambiente privado. Isso ajuda-nos. A rede também não é muito boa e a televisão não funciona bem. Estamos focados nas coisas que controlamos. Onde estamos agora, ser muito bom é sermos exigentes connosco, seja a equipa técnica ou os jogadores. Temos o exemplo do capitão, que todos os dias pede mais de si e dos colegas. Aqui dentro as exigências são muito altas.»

Exibições menos positivas nos últimos jogos

«Talvez em alguns jogos não estivemos no nosso melhor, mas é normal, faz parte do futebol, especialmente quando jogamos a cada 72 horas. O trabalho que temos de fazer é algo longo e ainda estamos em processo. Na minha opinião, o mais importante é a trajetória e estamos numa boa trajetória. Ainda temos coisas para melhorar e estamos focados em evoluir cada vez mais».