O plantel principal do FC Porto vai ter cinco dias de folga e regressa aos trabalhos de campo no próximo sábado, para iniciar a preparação do jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, ante o Celoricense, que vai realizar-se em Barcelos, a 18 de outubro.

Depois do empate sem golos ante o Benfica, para a oitava jornada da Liga, e na sequência de uma semana com três jogos (Arouca na passada segunda-feira e Estrela Vermelha na quinta-feira), o treinador Francesco Farioli antecipou, em conferência de imprensa, que ia dar também prioridade ao descanso dos atletas que não vão às seleções, numa altura em que faltam 12 dias para o duelo da Taça.

«Agora vamos dar alguns dias para os jogadores que não vão às seleções, para descansarem. Precisamos. E eles merecem. E na próxima semana vamos trabalhar arduamente. Vamos ter seis jogos e cinco são fora, por isso vai ser um interessante mês de outubro», referiu o treinador italiano.

Além de ter nesta altura Nehuén Pérez e Luuk de Jong lesionados, Farioli está privado de 14 atletas que vão representar as respetivas seleções. O mais recente nome a sair do Olival para os compromissos internacionais é Zaidu (Nigéria), chamado este fim de semana para substituir o lesionado Bright Osayi-Samuel.

Além do lateral-esquerdo nigeriano, vão também às seleções Diogo Costa (Portugal A), Rodrigo Mora, Gabriel Brás, Martim Fernandes e Diogo Fernandes (todos nos sub-21 de Portugal), Bednarek e Kiwior (Polónia), Samu (Espanha), Froholdt (Dinamarca), Deniz Gül (Turquia), Pablo Rosario (República Dominicana), Stephen Eustáquio (Canadá), Dominik Prpic (Croácia sub-21) e Tomás Pérez (Argentina sub-20), este último em ação no Mundial do escalão, que arrancou a 27 de setembro e termina a 19 de outubro.

