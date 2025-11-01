Declarações de Francesco Farioli na conferência de imprensa de antevisão à receção do FC Porto ao Sp. Braga, que decorreu ao início da tarde no Centro de Treinos e Estágios Jorge Costa, no Olival, em Vila Nova de Gaia. O técnico italiano abordou a recuperação de Luuk de Jong, que está na fase final. O ponta de lança internacional neerlandês, que contraiu uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo num jogo-treino frente ao Lourosa, a 8 de setembro.

Sobre a recuperação de Luuk de Jong

«Ele não está ainda pronto como nós gostaríamos, mas está de volta ao relvado. Já corre quase sem dor, faz mudanças de direção e começou a tocar na bola. Só estará totalmente recuperado para jogar por nós na próxima paragem internacional [ndr.: que começa dentro de uma semana].»

Impacto na dinâmica da equipa com a utilização de William e Pepê ao mesmo tempo

«A época é longa e vamos precisar de ter os extremos em forma. Podem jogar nos dois flancos, o Borja [Sainz] é mais um extremo-esquerdo puro.O Pepê jogou mais na direita, agora temos pedido que jogue algumas vezes na esquerda, o William pode jogar nos dois corredores, como o Ángel Alarcón e o Karamoh. Escolhemos as melhores possibilidades de acordo com o jogo.»