A época de estreia no FC Porto, que está muito perto de, três anos depois, tornar a sagrar-se campeão nacional, fez de Francesco Farioli um treinador muito acarinhado pela exigente massa adepta portista, que nem quer ouvir falar em possíveis destinos futuros para o italiano.

E, aos 37 anos, Farioli também não parece muito virado para deixar o Dragão nesta fase da carreira.

Já depois de ter garantido, em mais do que uma conferência de imprensa, que se sente «muito feliz» no FC Porto, o treinador descansou um adepto em particular numa sessão de autógrafos improvisada, esta sexta-feira no Olival, depois da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Alverca, que pode selar a conquista da Liga pelos azuis brancos.

Ao pedido «não vá para o Chelsea, você vai fazer falta», Farioli respondeu: «Muito frio…». Estivesse a referir-se ao clima londrino ou às reais possibilidades de uma mudança para Inglaterra, o italiano foi claro quanto à intenção de permanecer no Dragão.

De recordar que, em janeiro deste ano, Francesco Farioli prolongou o vínculo que o liga ao FC Porto até junho de 2028.