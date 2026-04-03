Farioli: «Diogo Costa e Rodrigo Mora estão totalmente recuperados»
Treinador do FC Porto elogia consistência do Famalicão, antes do jogo da 28.ª jornada da Liga
Treinador do FC Porto elogia consistência do Famalicão, antes do jogo da 28.ª jornada da Liga
O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, confirmou esta sexta-feira que Diogo Costa e Rodrigo Mora, que foram dispensados da seleção de Portugal na janela internacional de março, estão recuperados. Ambos podem defrontar o Famalicão, na 28.ª jornada (sábado, 20h30), num jogo em que Farioli espera encontrar um adversário difícil:
Sobre Diogo Costa e Rodrigo Mora:
«O Diogo teve ontem [ndr: quinta-feira] uma sessão individual, o Rodrigo esteve parcialmente com a equipa e, hoje, já estiveram completamente com a equipa. Estão totalmente recuperados.»
Sobre o Famalicão:
«O Famalicão é uma das equipas mais consistentes, desde que o Hugo [Oliveira] chegou. Têm um registo defensivo notável, sofrem pouco e, com bola, têm padrões claros. Percebe-se o que querem fazer e, individualmente, têm dois bons centrais, que jogam bem com bola, os três médios são dotados. O Gustavo [Sá] e o Mathias de Amorim são importantes para o Famalicão, mas também para o futuro do futebol português. O jogo vai exigir de nós a melhor versão e atitude.»