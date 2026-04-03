O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, confirmou esta sexta-feira que Diogo Costa e Rodrigo Mora, que foram dispensados da seleção de Portugal na janela internacional de março, estão recuperados. Ambos podem defrontar o Famalicão, na 28.ª jornada (sábado, 20h30), num jogo em que Farioli espera encontrar um adversário difícil:

Sobre Diogo Costa e Rodrigo Mora:

«O Diogo teve ontem [ndr: quinta-feira] uma sessão individual, o Rodrigo esteve parcialmente com a equipa e, hoje, já estiveram completamente com a equipa. Estão totalmente recuperados.»

Sobre o Famalicão:

«O Famalicão é uma das equipas mais consistentes, desde que o Hugo [Oliveira] chegou. Têm um registo defensivo notável, sofrem pouco e, com bola, têm padrões claros. Percebe-se o que querem fazer e, individualmente, têm dois bons centrais, que jogam bem com bola, os três médios são dotados. O Gustavo [Sá] e o Mathias de Amorim são importantes para o Famalicão, mas também para o futuro do futebol português. O jogo vai exigir de nós a melhor versão e atitude.»