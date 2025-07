O FC Porto divulgou, esta terça-feira, algumas imagens dos primeiros dias de pré-temporada da equipa. O principal destaque vai para as palavras de Francesco Farioli, que discursou ao plantel no Olival e admitiu que os dragões vêm de uma má época, mas lembrou que ele próprio também teve uma temporada «difícil» no Ajax.

«Temos muitas coisas em comum, foi uma época difícil para vocês, para mim e para parte da minha equipa técnica. Competir para ganhar e jogar nestes clubes, no FC Porto, é uma história diferente. O que vos digo é que temos muito em comum. A nossa história tem de começar na dor do que vivemos na época passada», começou por transmitir aos jogadores, com o presidente André Villas-Boas atento.

«Se quiserem melhorar e ir ao limite, confiem em mim, estão no melhor sítio onde poderiam estar», afirmou ainda.

No vídeo disponibilizado pelo FC Porto, é possível ver como decorreram os testes físicos e exames médicos do plantel, bem como as primeiras sessões com bola, que deixaram os jogadores de rastos.

«Não sinto as pernas», confessou até Iván Jaime.