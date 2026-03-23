Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória na visita ao Sporting de Braga (2-1), na 27.ª jornada da Liga. O técnico considerou que o penálti assinalado a favor dos minhotos pode ser discutido, lembrou outros lances duvidosos do jogo e recusou que os dragões tenham via aberta para o título.

Substituições logo após o 1-0

«Não precisamos de sofrer o golo para mudar a dinâmica, porque estávamos muito bem. Fomos penalizados com o penálti, que pela sensação no campo e pelas imagens que vimos, podemos discutir. Se isto é penálti… Lembro-me do penálti sobre o Deniz Gül contra o Benfica, em que o contacto não foi suficiente, mesmo com a camisola completamente puxada, mas tudo bem. A reação foi muito boa. Construímos o jogo numa certa maneira e o golo concedido foi apenas um evento no meio de um jogo que foi muito bem jogado.»

Lance do penálti e lance de Deniz Gül com Niakaté

«Há mais. Uma com o Gabri Veiga no início do jogo em que há um toque, a outra com o Oskar [Pietuszewski] que ia sozinho em campo aberto e o defesa só olhou para ele quando viu que não o ia apanhar e pôs o cotovelo na sua cara, a intenção de não jogar a bola estava lá. Jogar com mais um durante 45 minutos poderia ter sido uma vantagem. A situação do Deniz diria que poderia ser uma clara ocasião de golo, embora não tenha a bola controlada, por isso é [cartão] laranja. E o penálti… ok. O mais importante é como a equipa reagiu e geriu as dificuldades, como os jogadores entraram em campo para ajudar. Como todos participaram no jogo desta noite. Este grupo, desde o início da época, é fantástico. Temos muitos jogos e pontos por disputar. Estamos no final da corrida, com dois meses cheios de jogos importantes. A minha gratidão pelo que eles estão a fazer.»

Autoestrada com via azul para o título

«É notável o facto de que formos a única equipa do top-3 que venceu o Sp. Braga e vencemos duas vezes. Posso confirmar agora o meu respeito pelo quão bons são e como jogam, foi um resultado muito importante, mas, começando pelo próximo jogo, vamos ter um adversário em boa forma, jogámos contra eles duas vezes e foi complicado. Todos os jogos têm dificuldades, temos jogos difíceis em casa e fora, há competições europeias, vamos receber o Sporting no Dragão [na Taça]. Temos um mês de abril ocupado. Vamos passo a passo, primeiro o Famalicão.»

O Maisfutebol solicitou, mais do que uma vez, a oportunidade para colocar uma questão a Francesco Farioli, mas não recebeu permissão.