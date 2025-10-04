Francesco Farioli, treinador do FC Porto, aborda problemas no Benfica e analisa impacto da vitória frente ao Estrela Vermelha, para a Liga Europa:

Benfica mais débil pela virose?

«Não estou a brincar. Há três dias que estou a tomar muitos medicamentos. No último jogo estive no banco com 38 graus de febre».

Vitória tardia na Liga Europa ajudou?

«Não sei se a vitória tardia nos ajudou ou não. Podíamos ter fechado o jogo mais cedo. É claro que ganhar nos pode dar muito, mas por vezes pode deixar-te com os pés longe do chão. E amanhã os nossos pés têm de estar bem sólidos no chão. Nos últimos dois dias tentámos refrescar a mente e os nossos corpos, para estarmos mentalmente preparados para um jogo difícil, porque é o que vamos encontrar amanhã».

