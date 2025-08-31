Francesco Farioli analisou, em conferência de imprensa, a vitória do FC Porto diante do Sporting neste sábado, por 2-1, no primeiro Clássico do campeonato. Mas o fecho do mercado não passou ao lado dos jornalistas, que questionaram o treinador italiano se ainda haverá alguma movimentação no Olival.

O fecho de mercado

«Muita coisa pode acontecer nos últimos dias de mercado, é sempre complicado ter uma posição clara sobre o que vai acontecer. Umas coisas estão em nosso controlo, outras não. O desejo do presidente [André Villas-Boas] é o de reforçar a equipa. Em qualidade e número. Amanhã estaremos no estádio, vamos tomar um café e falar sobre o mercado.»

Opinião sobre o Sporting

«Muito boa equipa. Com fantásticos jogadores e profundidade. Tentámos analisá-los como em todos os jogos. Eles tentaram fazer algumas coisas diferentes na saída de bola e na pressão, o que é normal. Mas foi um jogo muito aberto entre duas equipas que queriam ganhar. Eles são campeões, são muito organizados.»