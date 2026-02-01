Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia, da 20.ª jornada da Liga, Francesco Farioli abordou a forma como o FC Porto vem trabalhando no mercado de inverno:

O que traz de novo Terem Moffi?

«As palavras do presidente, há uns dias, foram claras sobre o mercado. Estávamos felizes com a equipa, mas estávamos atentos para podermos explorar possibilidades diferentes. Uma delas foi o Moffi. É um jogador que conheço bastante bem, defrontou-nos recentemente na Liga Europa. Pode acrescentar à equipa caraterísticas diferentes. Em algumas, é muito parecido ao Samu, mas pode dar outra variabilidade ao nosso e pode jogar nas alas. É bom ter mais uma opção tendo em conta os próximos meses, em que estamos inseridos em três competições. É importante perceber a ação do presidente, que de forma equilibrada, coloca como prioridade a parte desportiva e tenta contratar os melhores jogadores possíveis para a equipa.»

Fofana a chegar

«Não posso negar que há coisas a acontecer. Há mudanças que vão acontecer. Um jogador vai chegar e outro vai sair. É o um dos últimos dias de mercado. Percebo a pergunta, mas a nossa prioridade é o jogo muito importante com o Casa Pia.»