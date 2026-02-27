Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na flash interview da Sport TV que se seguiu ao triunfo, por 3-1, frente ao Arouca, para a 24.ª jornada da Liga:

Vitória com dedicatória

«Esta vitória vai para o Borja e a sua família pelo momento muito difícil que estão a viver. É um grande homem e esperamos tê-lo de volta nos próximos dias.»

Reação à adversidade foi o ponto mais positivo no jogo?

«Fizemos uma primeira parte fantástica, podíamos ter marcado mais alguns golos. Depois, ter aquela reação depois do golo sofrido, com sete ou oito remates e muitas oportunidades, foi ótimo. Os adeptos ajudaram-nos bastante a enfrentar as dificuldades. A reação foi muito boa. Seguimos em frente.»

«Quando colocamos tanta energia para criar tantas oportunidades e não conseguimos fechar o jogo mais cedo, pode acontecer que permitas cinco ou seis minutos em que baixas um pouco o nível. Foi o que aconteceu hoje, também devido à qualidade do Arouca. Disse-o na primeira volta, ontem na conferência de imprensa e agora mesmo ao seu treinador, o Vasco (Seabra). Eles jogaram muito bem, foram corajosos com e sem a bola. Temos de lhes dar crédito pelo que fizeram. Mas também para nós pela capacidade que tivemos em direcionar de novo o jogo para onde pretendíamos, e com um resultado muito importante.»

Aposta em Fofana no momento mais difícil do jogo

«Sentíamos que tínhamos de acrescentar mais impacto na zona central do terreno. Uma opção foi lançar o Seko (Fofana). Os jogadores que entraram, o William (Gomes), com um golo e uma assistência, o Seko, pelo penálti que ganhou e pela excelente exibição que fez, também o (André) Miranda que se estreou esta noite, o Terem (Moffi) que marcou e o Rodrigo (Mora), estiveram muito bem. Especialmente na fase da temporada em que estamos, é importante ter jogadores no banco que tenham um certo impacto no jogo. Hoje fizeram um trabalho incrível.»

Penálti que resultou no 2-1

«Ainda não vi as imagens, mas de onde estava pareceu-me claro. Não devemos mudar o foco da exibição que fizemos. Há muitas coisas boas para valorizar e comentar.»

Equipa voltou a desperdiçar muito

«Queríamos ter fechado o jogo antes. Às vezes esquecemos o contexto. Estamos em fevereiro, com dois avançados de grande qualidade de fora devido a lesões graves. Não é algo que possamos subestimar ou deixar de considerar. Tenho confiança total no Deniz (Gül), hoje a entrada do Terem (Moffi) deu-nos o impulso certo. Estou contente pelo golo do Terem, para o Deniz é apenas uma questão de tempo até ele aparecer. Estou feliz pela sua evolução.»