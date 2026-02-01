As melhorias ofensivas da equipa, que marcou três golos em cada um dos últimos dois jogos, foram abordadas por Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia, da 20.ª jornada da Liga:

Dificuldades no último terço

«No último jogo marcámos três golos, mas podíamos ter marcado mais cedo. Às vezes pela falta de precisão no último passe, noutras pela finalização não ser a ideal, perdemos algumas oportunidades. O trabalho dos jogadores tem sido imenso. Já disse que no nosso registo defensivo há muito suor e energia dos avançados, temos de estar felizes pelo seu trabalho. Com as chegadas do Oskar (Pietuszewski) e do Terem (Moffi) vamos poder gerir melhor a questão física no ataque e trazer mais clareza e “sangue-frio” em frente à baliza para podermos maximizar as muitas oportunidades que criamos.»

Equipa tem marcado mais golos nos últimos jogos

«Gostamos de ter jogos com mais golos e queremos fazê-lo sempre que possível. Nos últimos jogos em que só marcámos um golo, criámos várias oportunidades. Nos últimos dois, tivemos uma melhor taxa de conversão. O nosso esforço está mais focado em ter exibições que nos permitam criar oportunidades e não conceder muito aos adversários. Estamos a trabalhar, mas depende do momento do jogador. Os últimos dois jogos deram-nos boas sensações, mas o nosso foco é mantermos o ritmo e os resultados que temos tido até aqui. As palavras do presidente? Concordo que fevereiro vai ser um mês importante, mas também o serão os de março, abril e maio. É normal que as nossas energias estejam focadas no próximo jogo. O trabalho do presidente e do clube para tentar fechar a diferença para os nossos rivais foi fantástico. Estamos ainda no processo para nos estabilizarmos no nível que o FC Porto merece. A avaliação destes meses é muito positiva e depende de nós transformar essa vontade do clube em bons resultados.»