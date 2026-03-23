Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória na visita ao Sporting de Braga (2-1), na 27.ª jornada da Liga. O italiano deixou elogios a Pietuszewski pelo compromisso defensivo, mas assumiu que o jovem polaco ainda não está na melhor forma física. Questionado sobre se quer continuar a contar com Fofana na próxima época, Farioli preferiu destacar o rendimento do médio.

Pietuszewski em melhor plano na segunda parte

«Quando jogamos jogos como este, com muitas situações de homem para homem… O Oskar prefere receber a bola no pé e depois começar a sua ação, mas estes jogos são diferentes e ele tem de aprender a gerir as suas frustrações quando a bola não lhe chega limpa. Na primeira parte, nas poucas vezes em que teve a oportunidade de fazer coisas, arrancou o cartão amarelo que poderia ter sido mais do que isso. Ele teve uma atitude defensiva muito boa, taticamente foi muito inteligente.»

Condição física de Pietuszewski

«Ele está a melhorar fisicamente, é muito novo, vem de uma liga diferente, com outra exigência. Sei como jogava o Jagiellonia, é uma equipa muito interessante. Mas o que nós exigimos em termos de intensidade é muito. Ele chegou depois da longa pausa que teve na Polónia. Está a construir uma boa forma. Quando tivemos a oportunidade de tirar o Oskar, ele estava na zona vermelha e trouxemos um jogador como o Borja, que veio ajudar a aumentar de novo o nosso nível.»

Papel de Fofana e possibilidade de contar com o médio em 2026/27

«Vamos passo a passo. Está emprestado, mas tem uma missão clara, está muito conectado e focado, seja para entrar ou ser titular. Os quatro jogadores que chegaram em janeiro - Thiago, Oskar, Terem e Seko - tem um perfil preciso que nos fez elevar o nível e compensar as enormes lesões. A forma como soubemos lidar com estas lesões é notável. Eles ajudaram a elevar o nível tecnicamente e fisicamente, mas sobretudo a manter o nível humano do grupo ao mais alto nível.»

O Maisfutebol solicitou, mais do que uma vez, a oportunidade para colocar uma questão a Francesco Farioli, mas não recebeu permissão.