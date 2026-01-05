Fracesco Farioli recorda Jorge Costa com muita emoção e revela momento em que o antigo jogador dos azuis e brancos expressou a confiança de que o FC Porto tinha voltado a ter uma «equipa», na sequência do jogo com o Atlético Madrid, de apresentação aos sócios.

Em entrevista à SportTV, o técnico revela o mote para a época do FC Porto (recordar Jorge Costa) e um pouco do que foi o seu fim de ano, já que no último dia de 2025 reviu a apresentação enquanto novo treinador da equipa principal e destacou a forma como Jorge Costa lhe tentou sempre transmitir «o que é o FC Porto» e aquilo que representa.

«Infelizmente não pude passar muito tempo com ele, mas todos sabemos quem foi, é e será o Jorge (Costa) na história do FC Porto. Sentimos a sua presença em todos os momentos, o legado estará sempre aqui, não só na camisola número dois, mas no modo de ser e de estar. As homenagens do futebol nacional e internacional dizem muito sobre a lenda e o eterno Capitão que ele foi. No último dia do ano, eu estava em casa e, como já disse, nós temos o canal YouTube do FC Porto sempre aberto. Meti a dar o vídeo da minha apresentação, que começa na viagem desde Amesterdão, e o Jorge estava em quase todas as imagens, a tentar ajudar-me transmitir-me o que é o FC Porto, o que o FC Porto representa e a forma como eu deveria abordar esta experiência», começa por referir.

«Depois do jogo contra o Atlético de Madrid, ele disse ao Tiago (Madureira) e ao Henrique (Monteiro): "Voltámos a ter uma equipa". Esse é o mote para a nossa época, temos o compromisso e a responsabilidade de honrar a memória do Jorge. No Dragão está hasteada uma bandeira que o mantém sempre por perto. Vamos lutar por ele, pela sua família e pela família portista.»