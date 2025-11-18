Francesco Farioli e a restante equipa técnica do FC Porto fizeram uma surpresa às crianças internadas na ala pediátrica do Hospital de São João, na tarde desta terça-feira.

O staff dos dragões visitou o «Joãozinho», numa ação social para aproximar o clube da comunidade.

«É muito emotivo sentir a vontade de viver destas crianças. Tentámos trazer-lhes alguma energia, mas elas conseguiram dar-nos muito mais em troca. É espetacular ver o trabalho que estas pessoas desenvolvem e a paixão que colocam nas atividades diárias. Foi um momento muito bonito», disse o treinador italiano, que esteve visivelmente emocionado, aos meios de comunicação dos portistas.

«Fizemos algumas promessas que queremos cumprir, de voltar cá mais vezes, trazendo os jogadores regularmente para tentarmos partilhar experiências de vida e porque estas crianças assistem aos nossos jogos. É muito importante estarmos próximos delas e queremos repetir este tipo de iniciativas», acrescentou.

Farioli destacou o caso de Francisca Fonseca, uma das «crianças que assistem aos jogos do FC Porto» e que escreveu um poema que o treinador quer mostrar ao plantel.

«Está espetacular. Levo comigo uma cópia e quando o plantel estiver completo, com os jogadores que foram às seleções, teremos oportunidade de partilhar um excelente poema da Francisca, que amanhã vai ser operada e desejamos-lhe uma boa recuperação. Oxalá continue connosco durante toda a temporada», concluiu.