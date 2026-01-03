Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Santa Clara, deste domingo [18h00], a contar para a 17.ª jornada da Liga. O técnico portista comentou o escorregão do Sporting em Barcelos.

Empate do Sporting não traz mais motivação

«Não há mais motivação. A motivação está no nosso caminho e nas coisas que temos de fazer. Essa é absolutamente a realidade, não adicionamos mais motivação ou pressão, porque sabemos que se queremos estar em maio onde queremos estar, é absolutamente necessário para nós mantermos o nosso ritmo e o nosso caminho. Esse é o principal pensamento que teremos para abordar o jogo de amanhã, nada mais.»

Experiências passadas não permitem baixar a guarda

«A experiência que o FC Porto e eu tivemos na última temporada, mostram que as coisas podem mudar muito rapidamente, e temos de estar sempre cientes disso. É por isso que eu sempre tento manter todos com os pés no chão, porque as coisas podem mudar muito rapidamente. Especialmente nesta Liga, onde as três equipas à frente estão a esforçar-se muito. Torna-se ainda mais claro que a importância da consistência e da estabilidade vai ser um fator chave. Queremos desafiarmo-nos constantemente, para realmente estar num modo em que estamos a atacar todas as oportunidades que estão à nossa frente, especialmente com a fome e o desejo de melhorar todos os dias.»

Ninguém «relaxa» no FC Porto

«Sobre relaxar? O nível de desejo que todos temos não pode nos permitir relaxar ou abaixar o nível. Então, nessa parte, eu não estou absolutamente assustado, porque eu totalmente acredito que há maturidade suficiente no grupo já, com os capitães que estão a liderar este grupo. Nós estamos todos na mesma direção e não há nada que nos faça sentir confortáveis.»