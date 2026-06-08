A desfrutar de um período de férias, Francesco Farioli, treinador do FC Porto, recorreu às redes sociais para fazer um balanço da época e deixar uma mensagem de agradecimento aos adeptos.

O técnico italiano lembrou o bom desempenho da equipa dentro de campo, não esquecendo todo o apoio fulcral que nunca faltou vindo das bancadas. Além disso, sublinhou o quão feliz está na Invicta.

«No lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Pela primeira vez em oito anos, estou realmente a desfrutar de umas férias de verão a sério. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, eu sei exatamente o quão entusiasmado estou com o que me espera quando volto. Olival, Dragão, Porto e Portistas. As pessoas, o ambiente, os desafios diários, a ambição, a responsabilidade. Tudo o que me dá energia, motivação e entusiasmo para fazer este trabalho ao mais alto nível todos os dias», escreveu Farioli, no Instagram.

«Se nasces no Porto, nasces Portista. Se nasceres noutro lugar, aprendes a tornar-te Portista através das pessoas que levam esta comunidade pelo exemplo, que protegem os seus valores e que os nutrem todos os dias com paixão, dedicação e amor. Esta temporada trouxe-nos um troféu, mas a conquista mais valiosa é o sentimento de pertença, a cultura, a unidade e os padrões que construímos juntos ao longo do caminho», lê-se ainda na mensagem do treinador italiano, que deixa um «até breve» aos adeptos portistas.