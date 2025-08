Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 1-0 ante o Atlético de Madrid, no jogo de apresentação:

[Jogo:]

«Hoje foi um dia de emoções, desde o início, com tudo o que aconteceu na apresentação, o momento em que todos nos levantámos pelo Diogo [Jota] e pelo seu irmão, o jogo em si e, claro, os resultados positivos e as vibrações positivas. O que estou a aprender desde que estou aqui é que o FC Porto é um clube especial: pela fé, pela crença. E chegar ao estádio e ver tanta gente aqui, pronta a apoiar a equipa e dar esta calorosa receção a todos é único. É um privilégio e temos de retribuir aos adeptos com trabalho duro, mentalidade e hoje foi uma sinergia muito boa entre adeptos e equipa.»

[O que esperar de Froholdt e a mentalidade que quer dar a este FC Porto:]

«O Victor é um jogador que foi muito bem analisado pelo clube antes de e chegar, foi um dos primeiros pontos que me propuseram. É um jogador que pode acrescentar à equipa, tem uma força incrível, responde com paixão, intensidade. Além disso, é muito jovem, tem de aprender e melhorar em alguns detalhes, é um estilo de jogo que requer mais tomada de decisão, qualidade no espaço curto e estamos a ver nos treinos que é dedicado, mas é um processo longo.»