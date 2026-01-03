O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, fechou a porta a uma saída dos dragões a meio da temporada. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara, o técnico italiano assumiu que sente ago «mais profundo» nos portistas do que sentiu nos outros clubes onde trabalhou.

«Ficar até ao final da época? Com certeza. Não há dúvidas, nunca houve dúvidas. Se recordar as minhas experiências anteriores, no Nice e Ajax, para mim nunca esteve em cima da mesa sair a meio da temporada. Não é algo que esteja na minha cabeça. Aqui, no FC Porto, acredito que em termos de conexão e relação com o presidente e o clube, tenho algo maior e mais profundo. Estou totalmente comprometido com o clube e conectado com a realidade em que estamos. Aqui, pela primeira vez na minha vida, tenho o sentimento de que posso acrescentar algo e continuar a construir as bases para construir um "primeiro andar". Estou muito agradecido a quem me deu a oportunidade de treinar um clube desta dimensão. As outras questões nem são tema, de todo. Esse tipo de barulho nem sequer me entra na cabeça.»

