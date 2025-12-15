Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória [3-1] diante do Estrela da Amadora. O treinador dos dragões deixou elogios à exibição da equipa e em particular de Samu.

Equipa merece um elogiou a equipa pela exibição

«Acho que a produção ofensiva foi ótima. A eficácia não foi como queríamos. Mas acho que foi um ótimo jogo, muito bem jogado. Uma performance sólida. Para ser sincero, acho que quase todo o jogo foi muito bom. Eu não sou uma pessoa que vai muito a elogios, mas acho que os jogadores esta noite merecem um prémio especial.»

Samu fez um dos melhores jogos

«Estou muito feliz. Acho que hoje o Samu fez um golo importante. Uma boa presença na área. Acho que hoje foi um dos melhores jogos dele, em ligar o jogo. A capacidade de virar, de jogar. De uma forma que é um pouco diferente do que ele costumava fazer. Mas é algo que está a trabalhar muito para melhorar. E definitivamente é algo que vai fazê-lo um jogador mais completo.»

FC Porto continua com poucos golos sofridos

«Eu não gostei muito do golo na Liga Europa. Também não gostei do golo de hoje. Não gosto de ceder golos, e os meus jogadores também. Eu acho que é o primeiro golo que cedemos em situações de jogo jogado, desde o começo da temporada. Porque os outros são penáltis, um par de golos livres. Então eu acho que é o primeiro golo que é um golo ‘limpo’ do adversário. E para estar no meio de Dezembro, eu acho que diz muito.»