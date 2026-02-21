O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, fez a antevisão ao jogo com o Rio Ave da 23.ª jornada da Liga (domingo, 20h30) ao final da manhã deste sábado, falando do que espera do adversário e também sobre a sua presença no FC Porto-Benfica, em hóquei em patins, na quarta-feira:

Rio Ave:

«Sobre o momento, já tivemos a experiência com o Casa Pia, que também não estava num bom momento e tiveram uma grande atuação. O foco tem de ser esse e a abordagem ao jogo com a máxima intensidade possível para um jogo em que, para nós, não conta o passado. Só o jogo de amanhã. O Rio Ave é uma equipa da qual esperamos que mude algumas coisas, como já fez com o Moreirense. Vamos abordar o jogo de acordo com a linha de três ou de quatro para encontrar a melhor resposta, mas o importante é ter atitude, mentalidade.»

Há quase 40 pontos de diferença entre FC Porto e Rio Ave. Se é uma boa oportunidade para uma vitória por boa margem:

«Não. Num só jogo, não é a camisola que ganhar jogos. Eu vou dizer o óbvio, mas começa 0-0. Encontramos uma equipa que certamente se preparou da melhor forma, nós fizemos o mesmo e, amanhã, é transferir toda a nossa vontade para o campo, para vencer.»

Assistiu ao jogo de hóquei na quarta-feira:

«Eu já tinha visto alguns momentos na televisão, mas ao vivo é diferente. A intensidade, os contactos e algumas táticas interessantes que são similares ao futsal. Foi uma grande experiência, ter mais um momento deste clube numa modalidade diferente. Fui para casa com o som da bola e as batidas na madeira. A intensidade foi de topo, foi um bom jogo e uma boa experiência. Há algumas semanas, tivemos um grande jantar com todos os treinadores das modalidades do clube, foi fantástico trocar ideias e métodos.»