Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 1-0 ante o Santa Clara, em jogo da 34.ª jornada da Liga:

Rumo aos Aliados

«Pela primeira vez, vou dizer isto: é tempo de ir celebrar. Foi um título merecido, fomos líderes da primeira à última jornada, com muito trabalho e compromisso. Já partilhei, nas últimas conferências de imprensa, o quão grato estou às pessoas que trabalharam comigo. Hoje é mais um dia para celebrar este grupo, os jogadores, o staff e a administração do clube pelo que nos deram e aos jogadores, que fizeram uma época extraordinária.»

Se já consegue festejar, agora que terminou a Liga

«Desde que obtivemos matematicamente o título, tínhamos o objetivo dos 91 pontos. Ficámos nos 88 e nestes dias trabalhámos para tentar acabar com um bom resultado e uma vitória. No tempo mais livre, tentámos antecipar e estar preparados para a próxima época. Não só o mercado, mas como queremos melhorar-nos internamente, a nível de instalações e em tudo o que possamos ser um pouquinho melhores. Até segunda-feira é tempo livre para todos, no sentido em que celebrar é importante e, a partir de terça-feira, vamos estar com o foco na próxima época.»

Depois de Cláudio Ramos ante o AVS, lançar João Costa neste jogo

«Ambos tiveram um papel importante esta época, ter um guarda-redes como o Diogo não é fácil de concorrer, sabemos do valor do Diogo, não só como jogador, mas como líder. O João e o Cláudio, na sombra, fizeram um trabalho fantástico nos treinos, lembro-me de muitos momentos. É um valor invisível de fora, mas internamente é claro e a forma como os jogadores reagiram à sua entrada em campo diz muito da apreciação por ele.»