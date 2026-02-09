Farioli: «Lance do penálti? É um erro e a este nível pagamos caro por isso»
Treinador do FC Porto recordou que o Sporting marca nos últimos minutos há seis jogos
Francecso Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate (1-1) com o Sporting, a contar para a 21.ª jornada da Liga.
Sporting com golos nos últimos minutos
«Jogámos o jogo sem medo contra o bicampeão. Pressionámos o jogo todo com intensidade. Fico feliz pelo desejo que colocaram no jogo. Claro que concedemos um golo no último lance do jogo. É o sexto jogo seguido que marcam no último minuto. O jogo foi positivo, com uma atmosfera incrível.»
Erro que saiu caro
«É um erro e a este nível pagamos caro por isso. Nada a arrepender. A imagem do jogo é o nosso golo. Todo o esforço para insistir e conseguir marcar. A única parte em que sofremos foi os últimos minutos, quando eles vieram com tudo. De resto o jogo teve um controlador. A equipa que tentou tudo para vencer antes disso foi o FC Porto.»
Contas para o título
«Não gosto de fazer contas. O que me deixa orgulhoso de hoje é o espírito. Fomos para o campo para tentar ganhar com coragem. Tentámos tudo, mas não foi suficiente contra uma grande equipa com um grande treinador.»
Lesões
«Temos de ver o Kiwior, mas era positivo. Samu sentiu algo no joelho e não quis arriscar. O Martim teve novamente o problema no pé. Coisa que temos de trabalhar com isso. Até agora gerimos bem as lesões, esperemos que continue assim.»