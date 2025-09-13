Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 1-0 ante o Nacional, em jogo da quinta jornada da Liga:

Sobre a lesão de Nehuén Pérez:

«Não parece bom, é um problema no Aquiles, parece que vai ser uma lesão longa. Vamos ver nos próximos dias, mas não parece bom. Estamos com ele, ele está positivo e vai voltar mais forte. É um rapaz com mentalidade incrível, estava com um sorriso no balneário, feliz pelo resultado e ele vai ajudar-nos, definitivamente, de uma forma diferente.»

Lesões na equipa, com a de Nehuén, depois de Martim Fernandes, Luuk de Jong, Alberto Costa e William Gomes:

«Sabemos que com o calendário que os rapazes têm, infelizmente não é só no FC Porto, é uma epidemia no futebol profissional. Temos tido pouca sorte neste período. Tínhamos quatro jogadores de fora, agora uma lesão no Aquiles. Quando uma lesão aparece, vamos puxar pelos outros e é por isso que é importante ter profundidade na equipa e agora estamos a ver com o presidente e com o clube se podemos fazer alguma coisa para ajudar a equipa para o próximo período.»

Sobre Pablo Rosario, que jogou a lateral-direito:

«Esta adaptabilidade é uma chave, a capacidade de mudar num momento para o outro a posição. O Pablo entrou como 8 em Alvalade, hoje jogou a lateral, depois a 6 e voltou a seguir para lateral. Já tinha jogado comigo no Nice a central, é inteligente, tem mentalidade de topo e vai ajudar-nos.»

Estreia de Kiwior:

«Para ele não foi fácil, viajou de volta com o Bednarek na segunda-feira, na terça-feira teve o primeiro treino connosco e entrou direto no onze inicial. E, a um central, estamos a pedir muitas coisas. Por isso, a próxima semana vai ser importante para obter mais sincronização e automatismos no que fazemos. Para ser o primeiro jogo, foi um jogo positivo e é um jogador que vai trazer qualidade e experiência para toda a competição que vamos jogar.»