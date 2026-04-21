Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à segunda mão da meia-final Taça de Portugal, frente ao Sporting, esta quarta-feira (20h45), no Estádio do Dragão. Farioli deu novidades sobre o boletim clínico e deixou elogios aos leões.

Martim Fernandes e Zaidu

«O Martim está de volta. O Zaidu estará fora, ainda está em processo de recuperação.»

Preparação para o Clássico

«É a quarta vez que os vamos defrontar. Por outro lado, não concordo totalmente que os conheçamos, porque há sempre tempo para preparar o jogo de forma diferente. Vamos ver amanhã que tipo de estratégia os dois lados vão aplicar. Mas será um grande jogo, com certeza, contra um grande adversário. E, claro, jogando em casa com os nossos adeptos, será um grande fator. Internamente, há uma crença enorme de que podemos jogar ao mais alto nível e dar a volta ao resultado de Alvalade.»

Sporting pode fazer o jogo da temporada

«O jogo de amanhã está alheado de todas as outras competições, é um jogo que tem uma história completamente separada da nossa campanha europeia e da Liga. É um jogo único, que pode levar uma das equipas à final. É um jogo grande, com uma equipa que, desde o início da época, nos tem desafiado e nós também os temos desafiado. A motivação natural estará aí. Será um jogo enorme. Não acredito que o espírito deles esteja em baixo neste momento, porque se há jogo que queres jogar, é contra o teu maior rival, com a equipa contra quem lutaste toda a época. Isto é válido para eles, mas também para nós. Desde que jogámos lá a primeira mão, sempre falamos do desejo de os receber no Dragão, jogar um grande jogo e ter uma oportunidade de reverter um resultado com muita crença. Acredito que temos todas as possibilidades para o fazer, sabendo das qualidades coletivas e individuais deles. Eles já o provaram na Liga e na campanha fantástica que tiveram na Liga dos Campeões. Amanhã será outra oportunidade para tentarmos provar quem somos e chegarmos à final, que é o que está na nossa cabeça desde o começo desta competição.»

Este jogo é como se fosse a final?

«Enfrentamos todos os jogos com esse sentimento. Veem na Liga que temos de fazer pontos todos os jogos, porque o nível dos nossos rivais é incrível. O que o dérbi de domingo realmente provou é que estamos a competir com dois gigantes, duas equipas muito fortes que vão ter um papel até ao final da temporada na Liga. O jogo de amanhã é enorme, mas gosto de ir passo a passo. Quem quer que avance à final, ainda vai haver mais um jogo que terá de ser jogado, mais 90 minutos. Vamos passo a passo. O jogo de amanhã poderá ser de 90 minutos, poderá ir a prolongamento ou até a penáltis. Terá de ser um jogo muito bem jogado mentalmente, fisicamente e taticamente. Há muitos fatores que vão estar envolvidos e tudo poderá decidir o jogo. Vai exigir muita atenção, desejo, atenção ao detalhe, um espírito ainda mais forte do que o habitual, ter a capacidade de correr mais 50 metros.. o jogo de amanhã vai exigir uma exibição e topo da nossa parte. Acredito que estamos na forma certa para ter esse tipo de jogo. O Dragão, acredito eu, fará o resto.»