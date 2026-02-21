O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, fez a antevisão ao jogo com o Rio Ave da 23.ª jornada da Liga (domingo, 20h30) ao final da manhã deste sábado, abordando as opções no ataque, zona em que não dispõe de Samu e Luuk de Jong, devido a lesões graves, para o resto da época. Falou ainda da evolução de Alan Varela ao longo da época:

Questão ofensiva, em sete jogos a equipa só marcou um golo:

«É verdade que, em alguns jogos, podíamos ter atuado melhor. Há um nível de análise que é o resultado e outro que é o tipo de jogos que fazemos. E penso que algo que é assinalável é o facto de todas as equipas que vêm jogar connosco, vêm com respeito, mesmo quando marcamos o 1-0, continuam conservadoras, à espera de um contra-ataque ou de uma bola parada. Depois, há a parte mais profunda, que é a eficiência e a capacidade de ler o momento. Há uns dias, quando analisámos os quatro últimos jogos, selecionámos 33 momentos em que a grande ocasião estava lá, mas não conseguimos o último passe ou o passe certo. E, desses 33 momentos, gerámos zero golos esperados (xG), porque não resultaram em remates ou ocasiões.»

«Na realidade, para ganhar jogos, mais um golo é suficiente. Claro que queremos muitos golos e grandes resultados, mas os jogos são exigentes e, como já disse, a camisola não faz ganhar jogos. Sabemos o que queremos, para onde queremos ir, o importante é manter consistência, atitude e a vontade de atacar com fogo e defender com espírito e energia. E é continuar, porque o calendário não dá muito tempo para pensar muito e ficar no passado. O nosso foco vai para amanhã com o Rio Ave, para estamos preparados.»

Soluções na frente:

«Nessa parte não há muitos segredos. Para o Terem [Moffi] foi importante ter estas semanas para trabalhar e estar com a equipa. Neste momento, temos o Deniz [Gül], que está um passo à frente em termos de condição e entendimento do que queremos. O Terem está a apanhar e, com certeza, nas próximas semanas, vamos precisar de ambos para manter o nível, porque ter dois avançados como o Samu e o Luuk de fora por lesões tão graves é algo que, infelizmente, é quase um evento único. Mas temos dois bons avançados, o Deniz e o Terem vão ter um papel importante, estão prontos para o desafio. O Rodrigo Mora e o Gabri Veiga, que são os médios mais ofensivos, estão também prontos para jogar na ala ou na posição 9, de acordo com o necessário. Ambos estão conscientes, há uns dias tive uma conversa com eles para fazerem parte do plano. Ambos estão mottivadoos, com desejo de ganhar.»

Pietuszewski:

«O Oskar é uma situação parecida [ndr: à de Moffi], no Jagiellonia teve uma paragem. Tivemos alguns particulares para ter todos de volta e o plano para a próxima semana é ter um jogo extra para todos ganharem minutos. Serve para o Oskar, para o Terem, para o Fofana.»

Alan Varela:

«É normal ter altos e baixos, não vou cansar-me de repetir que, estando em três competições, não vai ser só sobre os 11 jogadores que começam o jogo, mas sim os 22/23 que o clube juntou para este plantel, porque penso que o exemplo do n.º6 é bom. O Alan teve um papel claro no início da época, quando o Pablo chegou alternei-os, depois o Alan teve um momento em que talvez não estivesse no seu melhor, respirou, recarregou e hoje e penso que agora estamos a vê-lo perto do seu melhor. Ainda há espaço para melhorar, mas é um jogador que nos ajuda ao mais alto nível, com qualidade com bola, bom entendimento dos momentos e atitude a defender. Nessa parte, estou orgulhoso e confortável. Em todas as posições, um ou outro pode jogar e ajudar o clube.»