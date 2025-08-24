Francesco Farioli , treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sporttv, após a vitória frente ao Casa Pia, por 4-0, na terceira jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

«Feliz. A abordagem foi fantástica. Boa leitura e boa intensidade, com boa paciência e à espera dos momentos certos. Na segunda parte perdemos alguma estrutura, mas com bola não criamos tanto como deveríamos. Muitas coisas para melhorar, mas definitivamente um bom resultado para seguir em frente.»

[Substituiu os jogadores com amarelo para ter a equipa toda contra o Sporting?]

«Não. Pensei em acabar o jogo com 10 jogadores. É muito normal num jogo em que estamos a ganhar por 3-0, com três jogadores amarelados, três jogadores importantes. Tinha de agir para proteger os jogadores.»

[Regresso de Francisco Moura]

«Francisco fez 45 minutos durante a semana, quando jogámos contra a equipa B. É um jogador importante para a equipa e que temos de recuperar. Depois da paragem internacional vamos ter muitos jogos e precisamos de todos recuperados.»

[Lesão de Pepê]

«Foi pouca sorte. Teve uma bola no olho, que criou algum dano e vai ter de ser avaliado nesta semana. , no entanto, o William foi fantástico, como começou, continuou com o ritmo e o golo. Mas o espírito que trouxe para o campo é uma prova que a equipa está acima de todos. Temos de ver. É uma lesão recente e a equipa médica está a tentar recuperá-lo.»

[Clássico contra o Sporting?]

«Sobre estes três jogos, tenho uma sensação diferente. Os jogos não foram assim tão fáceis. Nós é que os tornámos. Mesmo com bons resultados e golos, ainda há muitas coisas que temos de melhorar. E rápido! Temos seis dias para preparar o jogo e ir jogar a casa dos campeões.»