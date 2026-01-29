Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória (3-1) frente ao Rangers, a contar para a derradeira jornada da Liga Europa.

Vitória importante para o futebol português

«Acho que a reação foi ótima. Tivemos, claro, um resultado muito importante, mas também acho que esta noite é uma grande noite para o futebol português entre ontem e hoje. Porque muitas vezes vejo e leio que o nível da Liga Portuguesa não é suficientemente competitivo. Na realidade, viram o que aconteceu ontem, viram esta noite. Portanto, como disse, um resultado importante para o FC Porto, mas também uma grande conquista para o futebol português e, se não me engano, no ranking. O facto de ultrapassar a Holanda é uma conquista importante.»

Jogos parecem «fácies»

«Por vezes subestimarmos o que estamos a fazer. Parece que os jogos são fáceis, mas eu digo sempre que os jogos não são fáceis. Estamos onde estamos porque estamos a fazer algo que, honestamente, é extraordinário. E sim, há muitas coisas a fazer e muito trabalho pela frente. Então, agora vamos concentrar a nossa atenção no jogo da Casa Pia.»

Final da Liga Europa?

«Visualmente, se quiseres fazer a viagem até Istambul, somos a equipa que vem de mais longe, porque é literalmente uma viagem completa. Então, imagina quantas coisas precisam ser feitas. Sim, ainda estamos longe da ideia de chegar lá (à final). Agora, voltamos à Liga. E depois, quando chegar a altura de jogar na Liga Europa, pensaremos nisso. Mas, primeiro, é o Casa Pia. Precisamos de recarregar rapidamente as baterias, porque também esta noite foi um grande jogo e temos de estar muito bem preparados para o jogo de segunda-feira à noite.»