Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate ante o Benfica (0-0), em jogo da oitava jornada da Liga portuguesa:

Sobre o jogo:

«Estou muito feliz, foi uma grande batalha tática, duas equipas com cuidado e atenção aos detalhes. E foi um jogo em que mostrámos maturidade. Quisemos ganhar, tentámos tudo o que foi possível. Não fomos «all in», porque neste tipo de jogos, contra uma equipa que decide fazer um jogo inteligente, uma situação pode custar o jogo.»

Se lhe parece penálti sobre Deniz Gül:

«Não é sobre pensar ou não se é. As regras são claras. Se a camisola é puxada, é penálti.»

Mourinho falou num jogo de pragmatismo das duas equipas e que o FC Porto não arriscou muito:

«Penso que as duas equipas jogaram com muita maturidade, inteligência, pragmatismo. Não é um mau termo. Para ser absolutamente coerente e consciente do tipo de jogo, vi muitos treinadores perderem jogos contra Mourinho desta forma, com um momento, uma oportunidade, uma situação. Jogámos o nosso jogo, tentámos tudo e penso que merecíamos um pouco mais. O jogo foi equilibrado, mas as três grandes ocasiões foram nossas. Jogar contra o Benfica e permitir só um remate à baliza, de livre, a 30 metros, penso que diz muito. É mais um jogo sem sofrer golos. Se o ponto era o que queríamos? Não era. Queríamos os três. Mas temos de aceitar e seguir em frente.»

Bednarek disse que o Benfica veio ao Dragão para defender. Concorda?

«O Benfica veio aqui, penso, com o desejo de jogar um tipo de jogo e, para ser justo, respeito a forma como jogaram. Disse na flash que a forma como o treinador está apto a convencer a equipa a ter este sacrifício e humildade e espírito e convencer jogadores de topo a estarem tão compactos e mentalizados defensivamente, é incrível. Só há que dar os parabéns ao Benfica pelo trabalho incrível sem bola. Honestamente, esperava uma forma diferente de pressão e penso que o jogo pediu de nós muita maturidade em muitos momentos e provámos essa maturidade. Estou feliz com resultado e em especial com a prestação da equipa.»

