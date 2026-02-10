Declarações de Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa que se seguiu ao empate, no Estádio do Dragão, frente ao Sporting:

«Pedi à equipa para ter uma performance a pressionar na frente. Fizemos o nosso jogo com bola, criámos boas ocasiões de golo. Jogámos sem medo frente ao bicampeão, fizemos o nosso jogo e quisemos ganhar. Nunca é bom conceder um golo no último lance do jogo. Com um erro que podíamos ter evitado. Mas é futebol e o erro faz parte do jogo. Temos agora um jogo na Madeira [frente ao Nacional] e o nosso foco agora tem de estar aí.»

Sobre a luta pelo título

«Corrida ao título? É claro. Há três equipas que estão a competir e a tabela diz isso mesmo. O jogo foi muito bem jogado. Não concordo nada que foi aborrecido. Houve uma equipa que queria mais vencer do que outra e essa equipa estava com uma camisola azul e branca. Tudo o que estava nas nossas possibilidades, fizemos. Estivemos muito perto de vencer um jogo importante. Eles marcaram nos últimos minutos em jogos consecutivos. O que poderia pedir mais? Vencer? Claro. Mas faz parte do jogo. Temos de aceitar. Estamos muito focados em vencer na Madeira.»

Conexão com os adeptos

«Todas as semanas a nossa conexão com os adeptos é incrível. Estamos felizes por tê-los connosco. Damos-lhes razão para virem cá uma ou duas vezes por semana. O golo é uma boa imagem disso mesmo. Todo o Dragão pôs a bola lá dentro num lance que teve três ou quatro recargas. Não sei se acreditam em energias, mas o Dragão empurrou a bola lá para dentro.»