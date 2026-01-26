Declarações de Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória do FC Porto, por 3-0, em jogo da 19.ª jornada da Liga:

Sobre o recorde de 18 vitórias em 19 jornadas

«Foi uma vitória importante, frente a um adversário que está a ter uma prestação fantástica na Liga. Além do adversário, o vento, a chuva, o pouco descanso que tivemos valorizam ainda mais este resultado. Mas estamos já em preparação para o Rangers, que é um jogo muito importante.»

Tão importante como a componente física é a mentalidade?

«Tudo vai em conjunto. O espírito e a atitude dos jogadores é fantástico. Agora, o momento mais decisivo da época está a chegar e nós temos de melhorar. Há muita coisa a melhorar ainda. Hoje tivemos três ou quatro boas oportunidades. Podíamos ter feito golo mais cedo. Temos de melhorar a eficiência.

Thiago Silva revelou que Eustáquio fez um discurso ao intervalo

«Fui em que pedi ao Stephen [Eustáquio], antes do jogo, para falar. O discurso dele deixou-me com pele de galinha. Foi de arrepiar. Ele falou sobre como começou como jogador, sobre a sua evolução, dos sacrifícios que fez… A mensagem dele deu muita moral aos nossos jovens jogadores. Ele encontrou as palavras certas para tocar no Samu. Este grupo tem líderes. Tem atletas que são amigos, gente com muito compromisso com o clube, que sabe receber quem chega de novo, como me soube receber a mim. Estou muito agradecido pela sorte que tenho em treinar estes seres humanos. O Stephen é um excelente exemplo disso. Acabou por entrar para o lugar do Victor Froholdt, porque ele está a jogar muito. Foi preciso poupá-lo por uns minutos.»

Elogio ao Gil Vicente

«Enfrentámos uma equipa com organização e qualidade. Eles foram muito compactos, o que nos fez levar algum tempo a ligar o jogo por dentro. Depois, a boa conexão com o Samu criou boas oportunidades no final da primeira parte. Eles estão a fazer um grande campeonato. O trabalho do César Peixoto e do clube é notável.»