Francesco Farioli ofereceu a André Villas-Boas um anel comemorativo da conquista da Liga.

Através das redes sociais, o FC Porto partilhou fotografias da peça e de ambos os protagonistas, sendo que o anel vai ficar no Museu, mais concretamente no «espaço do Presidente». Recorde-se que os azuis e brancos venceram pela 31.ª vez a prova, com sucedendo assim ao bicampeonato do Sporting.

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