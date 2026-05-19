FC Porto
Há 42 min
Farioli oferece anel de campeão nacional a André Villas-Boas
Peça comemorativa da conquista da Liga fica no Museu do FC Porto, no espaço do Presidente
DIM
Peça comemorativa da conquista da Liga fica no Museu do FC Porto, no espaço do Presidente
DIM
Francesco Farioli ofereceu a André Villas-Boas um anel comemorativo da conquista da Liga.
Através das redes sociais, o FC Porto partilhou fotografias da peça e de ambos os protagonistas, sendo que o anel vai ficar no Museu, mais concretamente no «espaço do Presidente». Recorde-se que os azuis e brancos venceram pela 31.ª vez a prova, com sucedendo assim ao bicampeonato do Sporting.
Já está no #MuseuFCPorto, no espaço do Presidente, o anel oferecido por Francesco Farioli a André Villas-Boas, em celebração de uma temporada inesquecível 💙 pic.twitter.com/qtFTSW8YF2— FC Porto (@FCPorto) May 19, 2026
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS