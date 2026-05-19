Francesco Farioli ofereceu a André Villas-Boas um anel comemorativo da conquista da Liga.

Através das redes sociais, o FC Porto partilhou fotografias da peça e de ambos os protagonistas, sendo que o anel vai ficar no Museu, mais concretamente no «espaço do Presidente». Recorde-se que os azuis e brancos venceram pela 31.ª vez a prova, com sucedendo assim ao bicampeonato do Sporting.