*Por Frederico Figueiredo

Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa após a vitória [1-0] frente ao Santa Clara, a contar para a 17.ª jornada da Liga.

Francisco Moura será avaliado

«Não foi a nossa melhor performance. Marcámos um golo que foi uma infelicidade do guarda-redes que transformámos em golo. O Francisco ainda vamos avaliar como está nos próximos dias»

Números são bons, mas a maratona é longa

«Os números são bons, mas uma maratona é longa. Os números são impressionantes, mas a nossa mentalidade não pode mudar. Vamos usar a próxima semana para melhorar o que poderemos melhorar, integrar o Thiago na equipa e vamos ter dias ocupados sem tempo para celebrar estes números. Vamos trabalhar com a mesma fome para continuar onde estamos.»

O golo foi de uma situação «particular»

«O golo veio numa situação particular, mas tivemos boas oportunidades. Conta estarmos lá e o Samu conseguiu capitalizar esta oportunidade. Tivemos uma grande performance contra uma grande equipa, num campo difícil e tivemos mais uma 'clean sheet'. Isto diz muito da vontade dos jogadores, onde defendemos todos no fim, sempre com grande atitude.»

Foco já no estágio no Algarve

«A maratona é longa e temos de trabalhar em todos os jogos. Temos de desafiar-nos para manter esse ritmo, onde todos os jogos contam em todas as competições. Não temos um fim-de-semana onde podemos descansar e agora vamos ao Algarve para melhorar. Esta é a nossa mentalidade, a nossa maneira de ser e não a vamos mudar.»