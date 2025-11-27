Farioli: «Parabéns aos sub-17, é especial para o país e para os nossos meninos»
Liga Europa: FC Porto-Nice, 3-0 (reportagem) | Treinador dos dragões deixa palavra à seleção portuguesa, que conta com cinco atletas do clube
00:22
«Quero dar os parabéns à Seleção Nacional de sub-17 que se sagrou campeã do Mundo»
00:29
«Calendário? Nos próximos jogos não teremos o mesmo tratamento que os nossos colegas»
01:08
«Mensagem para a equipa? Acho que os jogadores entenderam e abordaram bem o jogo»
01:12
Farioli e a qualificação: «Precisamos no mínimo de 15 pontos, ainda falta muito»