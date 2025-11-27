Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 3-0 ante o Nice, em jogo da quinta jornada da fase de liga da Liga Europa. O treinador começou a conferência dando os parabéns a Portugal, campeão do mundo sub-17, que conta com cinco atletas do FC Porto: Martim Chelmik, Bernardo Lima, Mateus Mide, Yoan Pereira e Duarte Cunha.

Portugal campeão do mundo sub-17:

«Parabéns aos sub-17, foram campeões do mundo, temos jogadores do FC Porto, é algo especial para o país, mas especialmente para os nossos meninos.»

Rotação na equipa, tendo em conta que está bem encaminhada no apuramento:

«Para nos qualificarmos, precisamos no mínimo de 15 pontos, por isso é um caminho longo e o nosso plano é jogo a jogo, o foco agora é o Estoril e temos de estar prontos, mudar o chip para a Liga e ir com tudo. Fazendo esta ligação, deixo um agradecimento aos adeptos, que mesmo num jogo cedo hoje, vieram para quase encher o estádio e apoiar. É importante estarem connosco, porque agora vamos ter muitos jogos em casa e é especial para nós e que no domingo tenhamos os adeptos connosco para nos apoiar no nosso caminho.»