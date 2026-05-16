Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 1-0 ante o Santa Clara, em jogo da 34.ª jornada da Liga:

Se a próxima época vai ser mais exigente com Liga dos Campeões, se há pedidos ao presidente e que espaço vai ter Rodrigo Mora nas ideias

«A lista sobre o que vamos fazer já está pronta e estamos alinhados com as movimentações que queremos sobre os jogadores que consideramos para o futuro. Agora vamos dar o crédito merecido a todos, fizeram uma época fantástica e não faz sentido estar a falar de um [jogador] mais do que outro.»

Se era uma missão para esta época trazer de volta os adeptos ao Dragão, com vitórias

«Nessa parte, eu sinto que fui bem recebido desde o primeiro dia, abriram-me a porta. O clube, os adeptos… e penso que foram um aspeto importante numa época que teve altos e baixos e na qual ficámos sempre unidos. Jogámos 34 jornadas, 32 delas «em casa», noutros dois jogos nem tanto [ndr: referência aos jogos em Alvalade e na Luz], mas eles nunca falharam no apoio à equipa e, na próxima época, que seja com a mesma energia ou, se possível, mais.»