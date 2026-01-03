Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Santa Clara, deste domingo [18h00], a contar para a 17.ª jornada da Liga. O técnico portista relembrou que ninguém celebra títulos em janeiro.

Jogar nos Açores será um grande desafio

«Será um mês com muitas competições, muitos jogos importantes. Mas a realidade é que nosso foco e nossa atenção vai para o jogo do amanhã. Vamos enfrentar uma equipa que na última temporada foi incrível. Mesmo nesta temporada, eles estão a fazer um trabalho muito bom. Jogar lá é ainda mais complicado. Mas, sobretudo, não é apenas pelo clima, é mais por causa do trabalho que o treinador e a equipa estão a fazer. Então temos que estar, muito bem preparados, muito bem mentalizados que vai ser um grande desafio para nós.»

Ninguém celebra títulos em janeiro

«Há umas semanas disse que nunca vi ninguém celebrar um título em dezembro e agora digo que nunca vi ninguém festejar o título em janeiro. Essa é a realidade. Para mim, estamos focados no nosso caminho, no que temos de fazer. Quero a equipa no campo com a mentalidade de que estamos 15 pontos atrás, em termos de fome e desejo de melhoria tem de ser o nosso petróleo e motivação. Não há cálculos, nem muitos planos a longo-prazo. Dedico total atenção à equipa do Santa Clara, que está a fazer um grande trabalho. Será um campo complicado e é este o nosso foco, é aqui que vamos concentrar as nossas atenções.»