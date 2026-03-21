O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, revelou que recebeu uma chamada de um representante da seleção da Polónia para falar sobre Oskar Pietuszewski. O jovem extremo dos dragões foi chamado pela primeira vez à seleção principal, para o play-off de acesso ao Mundial de 2026.

FC Porto é o clube mais representado na seleção da Polónia

«Estamos muito felizes pela convocatória. O Bednarek e o Kiwior estão habituados a estar na seleção principal, mas o Oskar [Pietuszewski] também está muito bem. Há uns dias recebi uma chamada do diretor técnico da seleção polaca, ele estava curioso para saber como o jogador se estava a comportar, porque sobre como estava a jogar acho que não há dúvidas. Desejo-lhes boa sorte para a qualificação, que será um grande objetivo para eles.»