Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferencia de imprensa de antevisão ao jogo com o Rangers, desta quinta-feira (20h00), a contar para a última jornada da fase de liga da Liga Europa. O técnico dos dragões divulgou uma possível baixa de peso.

Diogo Costa em dúvida

«O Diogo está com febre e vamos ver se recupera ou não. Se não recuperar temos o Cláudio Ramos, que está pronto para assumir.»

Análise ao Rangers

«Vêm cá para manter o momento que estão a atravessar. Quem quer que jogue vai dar o máximo para atingir um bom resultado. Esperamos um jogo muito competitivo, intenso e estamos preparados para o pior dos cenários, que é um jogo com duas equipas a querer ganhar. Temos de jogar as cartas todas para chegar ao "top-8". É um resultado importante para a Liga Europa e para tentar atingir o objetivo tendo em conta a gestão das próximas semanas.»

Liga Europa é prioridade para Farioli?

«Quando somos treinadores e jogadores do FC Porto não há prioridades, a prioridade é fazer de tudo para vencer o próximo jogo. Não há nada mais na nossa cabeça. Os jogadores que vão começar o jogo de amanhã são os que sinto serem melhores para tentar vencer o jogo. Este jogo tem um grande valor em diversos aspetos, por isso espero uma performance muito boa da equipa. Motivação no máximo, concentração no máximo e vontade de ir para o campo dar o máximo.»