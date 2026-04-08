Farioli: «Rodrigo Mora trabalhou com a equipa e está pronto para amanhã»
Treinador do FC Porto avisa ainda para os perigos que o Nottingham Forest pode criar no Dragão
00:59
«O Rodrigo treinou com a equipa e está preparado para o jogo»
02:34
«A realidade do Nottingham Forest é agora totalmente diferente»
01:10
«Sangue frio? Estou sempre ligado emocionalmente ao jogo»
01:30
«Era difícil manter o registo defensivo que tínhamos»
01:22
«Estamos aqui para colocar todas as nossas cartas em jogo e irmos até Istambul»
00:09
Farioli já reviu o lance de Zaidu: «Para mim não é penálti»
01:45
«O empate com o Famalicão não pode ser um drama»
01:15
«O Vítor Pereira escreveu páginas importantes no FC Porto»
01:44
«O golo do Seko podia ter mudado o resultado, mas não a exibição»
00:33
«É um privilégio jogar os quartos da Liga Europa contra um adversário assim»