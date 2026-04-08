Francesco Farioli, treinador do FC Porto, analisa o Nottingham Fortest, adversário nos quartos de final da Liga Europa, e esclarece situação clínica de Rodrigo Mora:

Antevisão dos quartos de final da Liga Europa

«Neste momento da prova, os níveis de motivação são naturalmente muito elevados. É um privilégio poder jogar os quartos de final da Liga Europa contra um adversário como este. Vamos jogar todas as nossas cartas para continuar em frente na competição.»

Rodrigo Mora está apto

«O Rodrigo teve um problema que o obrigou a parar no último jogo, um espasmo (numa perna), mas os exames não mostraram nada de grave. Fez tratamento e trabalho individual e, hoje, trabalhou com a equipa. Está pronto para amanhã.»

Diferenças entre o Nottingham Forest do início da época e o atual

«Quando jogámos com o Nottingham, era o primeiro jogo do Sean Dyche. Tenho memórias positivas da partida que fizemos lá. Sofremos dois golos de penálti e estivemos bem durante o jogo. Mas agora estamos a falar de uma realidade totalmente diferente, de uma equipa vive um momento de forma mais positivo. O Nottingham Forest tem vários pontos fortes, com grandes jogadores nas alas e avançados de muita qualidade. Tem também médios fortes e é perigoso nas bolas paradas. É difícil dizer que versão do Nottingham se adequa a mais nós, mas o que é certo é que teremos de estar ao nosso melhor nível.»