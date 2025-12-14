Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Estrela da Amadora, desta segunda-feira [20h45], a contar para a 14.ª jornada da Liga. O técnico dos dragões comentou uma alegada ‘ansiedade’ de Samu em marcar golos.

Samu tem «desejo» de marcar golo

«Não sei se ansioso é a palavra certa para descrever. Eu acho que ele realmente quer ganhar, e eu acho que isso é bom, especialmente tu és um ‘top striker'. Então, eu acho que eu chamaria de desejo. Desejo de ganhar, desejo de ajudar a equipa. É definitivamente algo que precisa estar no sangue de um avançado. Acho que o Samu tem todas as características para ser um ‘top’ número nove. Então a vontade dele é algo que todos queremos, todos queremos apoiá-lo. É um jogador que está aberto a dar um passe, mesmo na cara do golo. Então essas são todas as características que para nós são realmente importantes. Ele tem uma ótima relação com seus companheiros à frente, o Denis e o Luuk. Então, para ser justo, estou muito feliz com essa ‘ansiedade’ de alcançar golos.»

FC Porto disposto a melhorar a equipa em janeiro

«Sobre o mercado, acho que teremos tempo para falar. No fundo, estamos a trabalhar constantemente com o presidente de acordo com aquilo que precisamos e sobre as pequenas possibilidades que podemos adicionar e ajustar. Sabendo, claro, que não podemos cobrir todas as lacunas. Mas o clube está muito disposto a fazer um esforço para fazer a equipa mais forte e competitiva até ao fim da temporada.»

Yann Karamoh pode ter a oportunidade ao «virar da esquina»

«O Yann, quando assinou por nós, fomos muito claros com ele com o facto de ser um momento de necessidade para o clube em geral. Claro, estamos a falar de um jogador que tem mais de 100 jogos na Serie A, muitos jogos em diferentes divisões. Como vocês sabem, nós estávamos juntos na Turquia antes. Ele é um jogador que tem uma certa experiência, mas veio com muita humildade, com um desejo de ajudar, com um desejo de reforçar sua carreira. É claro que demorou um tempo, porque ele não estava pronto no começo. Mas a parte que eu aprecio mais é o fato de que ele está muito aberto para ficar conosco, sempre com a certa atitude e o certo sorriso, aceitando a decisão. A oportunidade pode estar já na ‘esquina’, então é para ele continuar a trabalhar.»