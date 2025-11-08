O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, antecipou, em conferência de imprensa ao início da tarde deste sábado, a deslocação a Famalicão, para o jogo da 11.ª jornada da Liga, marcado para as 18 horas de domingo:

Samu e Deniz Gül podem jogar juntos na frente? É questão tática ou física não fazê-lo?

«Um pouco das duas, o Deniz acabou o jogo e quando saiu estava cansado, porque foi um grande jogo para ele. Por um lado, foi físico, por outro tático: decidi manter o Gabri Veiga porque, na minha opinião, foi o melhor jogador, teve uma atuação sólida em diferentes fases do jogo e penso que precisávamos dele até final para, talvez, ter menos presença na área, mas mais aparecer e ajudar no último passe e em possibilidades de combinação em espaços curtos. Vamos ver, tivemos momentos em que jogámos com Samu e Deniz, embora o Deniz tenha sido mais como extremo, por uns momentos com o Moreirense. Há diferentes cenários de acordo com o tipo de jogo.»

Pausa internacional, Luuk de Jong recupera?

«Estamos à procura disso, ele está a trabalhar arduamente para ficar pronto, o departamento médico está a fazer um trabalho fantástico com ele. Ele já começou a treinar no relvado, com bola, a reação é positiva, embora ainda haja alguma dor com que ele tem de lidar. Mas está a lidar bem, esperamos que após a pausa das seleções esteja de volta com a equipa e depois vamos ver quando vai estar apto em pleno para treinar connosco.»