Francesco Farioli, treinador do FC Porto, fala sobre Samu, Alberto Costa e Alan Varela após o jogo com o Estrela da Amadora:

Boa fase de Samu

«Ele pediu para o terceiro golo ser seu, esse desejo é normal num número 9. Hoje, Samu fez o melhor jogo da época com bola, ligou bem com os médios, foi muito positivo. É algo que pretendemos dele, mas no início da época não era tão natural nele . Ele está a trabalhar muito nisto e a crescer. No final dos treinos, está sempre com André (Castro) e o Lucho (González) para melhorar. Isso diz muito sobre o seu comprometimento.»

Gabri Veiga saiu com queixas

«Foi uma sensação que teve, depois de uma entrada dura. Saiu com algum desconforto, mas está bem. Espero que acorde amanhã com o tornozelo bem.»

Alan Varela

«Estamos a gerir bem todos os jogadores. Foi outra lesão devido a um contacto. Foi um pisão na perna, deixou o campo com a meia cheia de sangue.»

«Sobre o seu posicionamento, há soluções que temos de encontrar, micromovimentos dentro do jogo. A forma como os adversários nos abordam é muto conservadora, temos de os condicionar da melhor forma. Estamos a melhorar aos poucos, mas há muito trabalho a ser feito.»

Ação de Alberto Costa no primeiro golo

«Os laterais no futebol moderno são cada vez mais importantes, quando a outra equipa tenta a pressão, porque quer fechar a parte central. Os nossos laterais estão a crescer nesta parte. Há sempre espaço para melhorar, apear de os resultados serem muito positivos.»

Vasco Sosua

«As melhoras para o Vasco, que teve uma lesão grave. Queremos dar-lhe um grande abraço e esperamos que recupere bem e rapidamente.»