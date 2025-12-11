Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-1 ante o Malmö, em jogo da sexta jornada da fase de liga da Liga Europa:

Sobre Pablo Rosario:

«Para mim, não é uma surpresa, porque é um jogador que conheço bem há alguns anos. Todos o reconhecemos como um soldado, pela sua aplicação e dedicação. Mas, às vezes, esquecemos as suas qualidades e entendimento do jogo: é um joker, pode jogar em várias posições, mas especialmente o impacto que tem quando joga na sua posição específica. Penso que fez um grande jogo, defensiva e ofensivamente, à procura de passes na profundidade, sólido nos duelos, com controlo e equilíbrio pelo coletivo. Contente por ele, não é uma competição real entre ele e o Alan Varela, porque ambos estão a jogar muito. Por isso, é bom ter jogadores deste nível. O Pablo pode cobrir posições extra e o Alan está a fazer uma grande época, acrescenta qualidade, especialmente com bola, mas também defensivamente. Somos sortudos por ter estes médios com estas características e qualidade.»

Importância de Pablo Rosario na ligação da equipa:

«O Pablo está a dar-nos muito, já o disse. Ele tem jogado quase todos os jogos e em posições diferentes. A minha crença nele é clara, mas não podemos esquecer o que o Alan Varela já fez. A posição “seis”, que tem um papel-chave para nós, não é só sobre quem joga lá, mas também quem está em torno dela. É um cenário coletivo, depois há habilidades individuais que podem facilitar certas combinações, mas como já disse estou feliz com os dois médios, estão a ter um grande papel na equipa.»